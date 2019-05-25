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مقتل 3 وإصابة 8 في مشاجرة بين عائلتين بأسوان

منذ حوالى ساعة
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مقتل 3 وإصابة 8 في مشاجرة بين عائلتين بأسوان

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 8 آخرون ، اليوم السبت 25 مايو ، في مشاجرة بالأسلحة النارية والشوم بين عائلتين بقرية "سبعة بحري" بمركز "كوم أمبو" في محافظة أسوان. 

وتبيَّن من تحريات المباحث مقتل كل من: "عبد القوي علي" (25 سنة) من أبناء عائلة "السلامية"، و"علي ربيع"، و"أحمد سعدي" من عائلة "الحجازية"، في المشاجرة التي وقعت بينهما بالقرية .

وتم نقل الجثث لمشرحة "كوم أمبو" العمومية تحت تصرف النيابة، والمصابين للمستشفى؛ لتلقّي العلاج اللازم، كما تبيَّن من التحريات أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات جِيرة قديمة تجدَّدت اليوم.

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