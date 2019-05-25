المعارضة السودانية تعلن "الإضراب" عن العمل

أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في "السودان"، فى بيان لها أمس الجمعة بدء إضراب عام عن العمل، يومى الثلاثاء والأربعاء المقبل، بالمؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية، للضغط على "المجلس العسكري" لتسليم السلطة للمدنيين ، موضحاً أن "لا مناص من استخدام سلاح الإضراب، لتقويم مسار الثورة واستكمال مشوارها".

وحدد البيان أن تكون بداية الإضراب من داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية".

وقال أن الإضراب سيستمر حتى الأربعاء المقبل، مشيراً إلى تنظيم مواكب (مسيرات) "السلطة المدنية" نحو ميادين الاعتصام الخميس القادم"، مضيفاً أن الأربعاء المقبل "سيشهد تشكيل لجان العصيان المدني في المدن والأحياء".



ووصل التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الثورة في "السودان" إلى طريقٍ مسدود، بعد تعنت المجلس العسكي في تسليم السلطة للمدنيين. وتمسك المجلس العسكري بضرورة أن يكون رئيس مجلس السيادة عسكرياً، وأن الغلبة في مكون ذات المجلس للعسكريين".

وأضاف: "نحن أيضاً أبلغناهم بتمسكنا بموقفنا حول ضرورة تكوين المجلس السيادي من المدنيين، بما فيها رئاسة المجلس"، مؤكداً أن " المجلس العسكري بتعنّته يعقد الأوضاع ويدفع بها نحو التصعيد". حسب الاناضول.

وكان نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، قد هدد بتجاوز قوى "إعلان الحرية والتغيير" في المرحلة المقبلة، من خلال الدعوة إلى إقامة انتخابات مبكرة في غضون ستة أشهر.

في المقابل، تعهد تجمع المهنيين بتصعيد العمل الثوري بصورة متدرجة وصولاً إلى عصيان مدني شامل.