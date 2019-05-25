Responsive image

30º

25
مايو

السبت

26º

25
مايو

السبت

 خبر عاجل
  • عبد الفتاح برهان يصل القاهرة في أول زيارة خارجية له
     منذ 2 ساعة
  • انفجار ماسورة غاز عند كوبري راغب بالإسكندرية بسبب أعمال حفر نتج عنه تفحم عدد من السيارات
     منذ 5 ساعة
  • وزير الخارجية الإيراني: اتهامنا بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة محاولة أمريكية لتبرير وجودها العسكري بالمنطقة
     منذ 8 ساعة
  • وزير الخارجية الإيراني: التعزيزات الأمريكية في الشرق الأوسط تشكل تهديدا للسلام الدولي
     منذ 8 ساعة
  • مساعد قائد الجيش الإيراني: لا مؤشر على أن إيران وأمريكا مقبلتان على حرب لكننا مستعدون للرد بقوة إذا حدث
     منذ 8 ساعة
  • مساعد قائد الجيش الإيراني: عقلاء البنتاجون سيمنعون المتطرفين في الإدارة الأمريكية من التحرك نحو الحرب
     منذ 8 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:14 صباحاً


الشروق

4:51 صباحاً


الظهر

11:51 صباحاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:52 مساءاً


العشاء

8:22 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

حريق ضخم بخط غاز طبيعي بالإسكندرية

منذ 40 دقيقة
عدد القراءات: 62
حريق ضخم بخط غاز طبيعي بالإسكندرية

اندلع حريق ضخم ، اليوم السبت 25 مايو ؛ أسفر عن احتراق 9 سيارات و"توكتوك"، دون حدوث إصابات ، أثر حدوث كسر بماسورة غاز طبيعي بمنطقة "كرموز" غرب الإسكندرية واشتعال النيران بها أثناء أعمال الحفر .


وبالانتقال والفحص تبيّن أن الحادث أسفر عن احتراق 9 سيارات ومركبة "توكتوك" بالكامل تصادف تواجدهم بجوار ماسورة الغاز لحظة اشتعالها.

ومنذ أول أمس تشهد محافظات مصر حرائق ضخمة نتيجة موجة الحر تسببت في مقتل 6 اشخاص ، وملايين الجنيهات كما في حريق مول شرم الشيخ ، في الوقت الذي يرسل فيه الانقلابي عبدالفتاح السيسي طواقم الاطفاء إلي تل ابيب لمساعدة الصهاينةالذين يستبيحون دماء اطفالنا في فلسطين .

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers