حريق ضخم بخط غاز طبيعي بالإسكندرية

اندلع حريق ضخم ، اليوم السبت 25 مايو ؛ أسفر عن احتراق 9 سيارات و"توكتوك"، دون حدوث إصابات ، أثر حدوث كسر بماسورة غاز طبيعي بمنطقة "كرموز" غرب الإسكندرية واشتعال النيران بها أثناء أعمال الحفر .



وبالانتقال والفحص تبيّن أن الحادث أسفر عن احتراق 9 سيارات ومركبة "توكتوك" بالكامل تصادف تواجدهم بجوار ماسورة الغاز لحظة اشتعالها.

ومنذ أول أمس تشهد محافظات مصر حرائق ضخمة نتيجة موجة الحر تسببت في مقتل 6 اشخاص ، وملايين الجنيهات كما في حريق مول شرم الشيخ ، في الوقت الذي يرسل فيه الانقلابي عبدالفتاح السيسي طواقم الاطفاء إلي تل ابيب لمساعدة الصهاينةالذين يستبيحون دماء اطفالنا في فلسطين .