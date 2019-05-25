Responsive image

30º

25
مايو

السبت

26º

25
مايو

السبت

 خبر عاجل
  • عبد الفتاح برهان يصل القاهرة في أول زيارة خارجية له
     منذ 2 ساعة
  • انفجار ماسورة غاز عند كوبري راغب بالإسكندرية بسبب أعمال حفر نتج عنه تفحم عدد من السيارات
     منذ 5 ساعة
  • وزير الخارجية الإيراني: اتهامنا بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة محاولة أمريكية لتبرير وجودها العسكري بالمنطقة
     منذ 9 ساعة
  • وزير الخارجية الإيراني: التعزيزات الأمريكية في الشرق الأوسط تشكل تهديدا للسلام الدولي
     منذ 9 ساعة
  • مساعد قائد الجيش الإيراني: لا مؤشر على أن إيران وأمريكا مقبلتان على حرب لكننا مستعدون للرد بقوة إذا حدث
     منذ 9 ساعة
  • مساعد قائد الجيش الإيراني: عقلاء البنتاجون سيمنعون المتطرفين في الإدارة الأمريكية من التحرك نحو الحرب
     منذ 9 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:14 صباحاً


الشروق

4:51 صباحاً


الظهر

11:51 صباحاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:52 مساءاً


العشاء

8:22 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

أطباء السودان: استشهاد محتج متأثرا بإصابته

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 90
أطباء السودان: استشهاد محتج متأثرا بإصابته

أفادت لجنة أطباء السودان، امس الجمعة، في بيان لها ، إن "محتجا توفي متأثرا بجراحه خلال هجوم استهدفمعتصمين في محيط مقر الاعتصام ، الأسبوع الماضي، أمام قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم.
وقال البيان :"أن المحتج محمد زين الحاج (19 عاماً) فارق الحياة في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، بعد إصابته في 13مايو الجاري، إثر ضربه في الرأس بعقب بندقية، نتج عنها تهشم في عظام الجمجمة، ونزيف بالمخ.  

وفي 13 مايو الجاري، قُتل 6 أشخاص، وأصيب أكثر من 200، جراء إطلاق نار شهده محيط الاعتصام، لتشير أصابع الاتهام نحو قوات التدخل السريع ".

من جانبهم، اتهم معارضون للمجلس العسكري، قوات الدعم السريع (تابعة للجيش) بـ"التورط" في أحداث الهجوم على المعتصمين، بينما اتهمت الأخيرة "جهات تتربص بالثورة بالوقوف وراء الاعتداء".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers