أطباء السودان: استشهاد محتج متأثرا بإصابته

أفادت لجنة أطباء السودان، امس الجمعة، في بيان لها ، إن "محتجا توفي متأثرا بجراحه خلال هجوم استهدفمعتصمين في محيط مقر الاعتصام ، الأسبوع الماضي، أمام قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم.

وقال البيان :"أن المحتج محمد زين الحاج (19 عاماً) فارق الحياة في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، بعد إصابته في 13مايو الجاري، إثر ضربه في الرأس بعقب بندقية، نتج عنها تهشم في عظام الجمجمة، ونزيف بالمخ.

وفي 13 مايو الجاري، قُتل 6 أشخاص، وأصيب أكثر من 200، جراء إطلاق نار شهده محيط الاعتصام، لتشير أصابع الاتهام نحو قوات التدخل السريع ".

من جانبهم، اتهم معارضون للمجلس العسكري، قوات الدعم السريع (تابعة للجيش) بـ"التورط" في أحداث الهجوم على المعتصمين، بينما اتهمت الأخيرة "جهات تتربص بالثورة بالوقوف وراء الاعتداء".