لوبوان: هذا هو مخطط بن سلمان و بن زايد في المنطقة

كشفت مجلة “لوبوان” الفرنسية، مقالاً للباحث في العلوم السياسية والأستاذ بجامعة بروكسل الحرة سيباستيان بوسويس، أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان ، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ، وضعا خطة لترسيخ عقيدتهما الأمنية في جميع البلدان التي كانت تأمل في تحقيق الديمقراطية ، وذلك من خلال تقديم كل الوسائل القوى الاستبدادية لخنق أي معارضة ديمقراطية في العالم الإسلامي ، من مصر حتى الجزائر مرورا بليبيا و بالسودان واليمن.

وتساءل الكاتب إلى متى ستستمر اللامبالاة الكاملة حيال إعادة تقسيم منطقة الشرق الأوسط كما تحلم بذلك أبو ظبي غير آبهة بعدد القتلى و لا حالات الفوضى؟. فمشروع محمد بن زايد وحليفه محمد بن سلمان في السعودية يقوم على رسم خريطة بسلطات استبدادية جديدة في جميع أنحاء المنطقة تمنع التحول إلى الديمقراطية بأي وسيلة ممكنة.

وقال الكاتب بحسب موقع "وطن سرب" أنّ الإمارات ، هي دولة استبدادية لا تسعى فقط إلى قلب منجزات الثورات العربية، بل إلى فرض ايديولوجياتها التي هي في الواقع أكثر تصلباً ومكيافيلية حتى من تلك التي تنتهجها المملكة العربية السعودية ، حيث انها تعمل علي توسيع نفوذها في جميع أنحاء العالم العربي وقيادة حملة معادية للثورة على نحو متزايد.

واشار إلي ، إن أبو ظبي حاضرة في الحياة السياسية لجميع البلدان التي تمر بأزمة في المنطقة، رغم أن دول الربيع العربي تجاوزت نوعاً ما الوضع غير المُستقر الذي عانت منه في عام 2011 ،ففي مصر، تدعم أبوظبي عبد الفتاح السيسي الذي انقلب على الرئيس المنتخب في أعقاب الثورة محمد مرسي، ويدين هذا البلد بعودته إلى الديكاتورية لدعم أبوظبي.

واشار إلي أن ، تونس استقرت وبدأت انتقالها الديمقراطي مع دستور جديد والحياة السياسية النشطة والانتخابات في أواخر العام الجاري. ومع ذلك تتدخل أبوظبي في هذا البلد وتدعم بوضوح الرئاسة الحالية التي تواجه مشاكل جمة وانتقادات واسعة في الداخل، ضد حركة النهضة الاسلامية.

أما سوريا، فقد عادت إلى الوضع المستقر بعد سنوات من الحرب مع الحفاظ على بشار الأسد في السلطة وهزيمة داعش. حسب الكاتب.



وفي الجزائر التي بدأت أخيراً ربيعها الجديد ، بعد ربيع 1988، فإن محمد بن زايد على اتصال دائم بقائد القوات المسلحة الجزائرية أحمد قائد صالح، الذي لم يعد يخفي رحلاته المتكررة إلى أبو ظبي.

في حين، تسبب الحرب التي تشنها الإمارات مع حليفتها السعودية في اليمن ، في أسوأ كارثة إنسانية في العالم حيث قتل ما يقرب من مائة ألف طفل ونزح الملايين.

وفي ليبيا، تدعم الإمارات خليفة حفتر على حساب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً ومقرها طرابلس. وقد كشفت بي سي سي مؤخراً عن ارتكاب أبو ظبي لجرائم حرب في ليبيا ، بعد عامين من الكشف عن ممارستها لعمليات التعذيب في سجون باليمن. ويتهم حفتر من جانبه، بارتكاب جرائم حرب في مدينة درنة في الأسابيع الأخيرة.



واختتم الكاتب ان ، وضع السعوديون والإماراتيون أصابعهم في دوامة جهنمية يصعب الخروج منها: ألا وهي انتشار عدوى السلطات المسلحة ضد شعوب في حالة تأهب.