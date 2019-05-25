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"شاهد": "الوفاق" تتصدي لهجوميين من حفتر وتستولي على أسلحة تابعه له

منذ 10 دقيقة
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"شاهد": "الوفاق" تتصدي لهجوميين من حفتر وتستولي على أسلحة تابعه له

صدت قوات عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني، اليوم السبت 25 مايو ، هجومين متزامنين من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على محوري معسكر النقلية والخلة جنوب العاصمة الليبية طرابلس.


وأظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، استيلاء قوات حكومة الوفاق الوطني على عربات مسلحة ومدرعة حديثة الصنع، عقب فشل هجوم قوات حفتر على معسكر النقلية داخل مطار طرابلس العالمي.

فيما شن سلاح الجو التابع لجيش حكومة الوفاق الوطني عدة غارات جوية مستهدفا مواقع لقوات حفتر في منطقة الأحياء البرية ومنطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة.

وفي سياق الاشتباكات ذاتها قتل ثلاثة من قوات حكومة الوفاق الوطني عقب تدمير قوات حفتر لدبابة في منطقة خلة الفرجان جنوب العاصمة طرابلس.

وأصيبت امرأة وشابان من عائلة واحدة عقب سقوط قذائف عشوائية أطلقتها قوات حفتر باتجاه الإشارة الضوئية في بلدية أبو سليم أكثر أحياء العاصمة طرابلس ازدحاما بالسكان.

 

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر الذي يقود الجيش في الشرق، هجوما للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة "الوفاق الوطني"، بدعم كل من الإمارات والسعودية والانقلابي عبدالفتاح السيسي.

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