نصر الله: لابد من مواجهة "صفقة القرن" التي تهدف للقضاء على القضية الفلسطينية

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم السبت 25 مايو ، إن مؤتمر البحرين الاقتصادي، في يونيو المقبل، "ربما يفتح الباب أمام توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وباقي الدول"مشددا على ضرورة "مواجهة صفقة القرن التي تهدف إلى القضاء على القضية الفلسطينية".



وأوضح نصر الله في كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى انسحاب قوات الاحتلال من الجنوب اللبناني، في 25 مايو 2000، إن "التطورات في المنطقة والتوتر الشديد بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج مرتبط بصفقة القرن" ، مضيفا أن"الخطوة الأولى التي أعلن عنها الأمريكيون عند البدء في إطلاق صفقة القرن هي المؤتمر الاقتصادي في البحرين، وهناك خطوات ستتلاحق".

وحذر نصر الله من أن مؤتمر البحرين "قد يفتح الباب أمام توطين اللاجئين في لبنان وباقي الدول".

وتستضيف البحرين، يومي 25 و26 يونيو/ حزيران المقبل، ورشة عمل اقتصادية، لبحث سبل جذب استثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول المنطقة.

ويتصاعد توتر بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج، في ظل حشود عسكرية واستهداف ناقلات نفط خليجية، وسط تهديدات من واشنطن بالرد على أي استهداف إيراني لحلفائها الخليجيين.

وتعتزم واشنطن، بعد شهر رمضان الجاري، إطلاق خطة للسلام (صفقة القرن)، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع القدس وحق عودة اللاجئين.