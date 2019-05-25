الدوحة تصدر بيانا حول مؤتمر المنامة" ضمن "صفقة القرن"

اصدرت وزارة الخارجية القطرية، بيانا ، اليوم السبت 25 مايو ، حول "ورشة السلام" المزمع عقدها في المنامة في 25 و26 يونيو المقبل والتي ستشكل الجزء لأول مما يُعرف بـ"صفقة القرن".

وجاء في البيان : " نري أن هناك تحديات اقتصادية واستثمارية جمّة يرتبط بعضها بمشكلات هيكلية في البنية الاقتصادية والمؤسسية لدول المنطقة ويرتبط بعضها الآخر بالظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية، لذا فإن المعالجة الناجعة لهذه التحديات تتطلب صدق النوايا وتكاتف الجهود من اللاعبين الإقليميين والدوليين وأن تتوفر الظروف السياسية الملائمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي".

وأضاف البيان: "ولن تتوفر هذه الظروف دون توفر حلول سياسية عادلة لقضايا شعوب المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وذلك وفق إطار يرتضيه الشعب الفلسطيني الشقيق يقوم على إنهاء الاحتلال االصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية "