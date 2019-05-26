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اشتيه: إسرائيل لن تزور التاريخ مهما فعلت

منذ 21 دقيقة
عدد القراءات: 82
اشتيه: إسرائيل لن تزور التاريخ مهما فعلت

قال "محمد اشتيه" رئيس الوزراء الفلسطيني، أن المجلسين الوطني والمركزي سيعيدان النظر في الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، مُشيرًا إلى أنه لا يمكن الاستمرار في الاعتراف بها بينما لا تعترف بنا.

جاء ذلك في تصريحات للمسئول الفلسطيني خلال حفل إفطار أقيم شمال الخليل، قال فيه: إسرائيل تشن علينا حربا حول الرواية، وتريد أن تزور روايتنا حول الأقصى، والرواية المسيحية حول الكنيسة، لتطغى الرواية اليهودية، مؤكدًا على أنها لن تزور التاريخ مهما فعلت لأن جذورنا ضاربة في هذه الأرض.د

وأضاف اشتيه: اليوم نرسم ملامح مرحلة جديدة أهم هذه الملامح تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه، وسنعمل في الحكومة على تعزيز صمود المواطنين وإنهاء الانقسام ووحدة الشعب الفلسطيني بالجغرافيا والديمغرافية والمؤسسات، ونريد خلق تنمية اقتصادية متوازنة بين محافظات الوطن.

واختتم تصريحاته في هذا السياق داعيًا الفلسطينيين للقدوم إلى بلادهم والاستثمار فيها، مشددا على أن الحكومة ستقدم لهم جميع التسهيلات الممكنة.

 

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