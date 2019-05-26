رئيس الموساد السابق يكشف التعاون الوثيق مع الاستخبارات السعودية

كشف رئيس الموساد السابق "تامير باردو" بشكلٍ غير مباشر، عن وجود تعاون بين السعوديين والاستخبارات الصهيونية.

جاء ذلك حسب إفادة صحيفة "جيروزاليم بوست"، التي أشارات إلى أن تلك التصريحات خرجت في اجتماع بين رئيس الموساد السابق ومدير الاستخبارات المركزية الأميركية السابق "مايكل موريل" الأربعاء الماضي.

أضافت الصحيفة أن الاثنين كانا يتناقشان في قوة التعاون بين الوكلاء الصهاينة ووكالات الاستخبارات في مختلف البلدان، ثم بشكل غير متوقع ذكر السعوديين لافتاً إلى أن الموساد والمخابرات السعودية، يتواصلون ومنسجمون بشكل جيد.

وأضاف المسئول الصهيوني السابق خلال الاجتماع: يمكنك أن تكون عدواً عندما تخرج من الغرفة، لكن عندما تكون جالساً معنا، يمكنك تبادل الخبرات الخاصة بك، يمكنك التحدث كثيراً، ويمكنك التعامل مع العديد من العقبات.

يُجدر الإشارة إلى أن باردو س كان قد شغل منصب مدير الموساد من عام 2011 لغاية مارس 2016، وبذلك نستنتج أن العلاقة الوثيقة بين استخبارات البلدين تعود إلى ما قبل هذا الوقت وليست بالجديدة.