Responsive image

23º

26
مايو

الأحد

26º

26
مايو

الأحد

 خبر عاجل
  • AFP عن مصادر قضائية: صدور حكم بإعدام ثلاثة فرنسيين في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة .
     منذ 38 دقيقة
  • وزير الخارجية الإيراني: نتصدى لأي تحركات للحرب ضدنا وسوف نواجهها بقوة وصمود
     منذ 39 دقيقة
  • وزير الخارجية العراقي: نقف مع طهران ضد العقوبات الأمريكية
     منذ 39 دقيقة
  • وزير الخارجية العراقي: زيارة ظريف لبغداد تهدف لمتابعة ما تم التوقيع عليه من تفاهمات ومذكرات بين البلدين
     منذ 39 دقيقة
  • وزير الخارجية الإيراني: نرغب بإقامة علاقات متوازنة مع جميع دول الخليج
     منذ 4 ساعة
  • عضو مجلس الشيوخ اليزابيث وارن: من المقزز أن تساعد واشنطن السعودية في قتل مدنيين بغرض التصدي لإيران.
     منذ 17 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:14 صباحاً


الشروق

4:51 صباحاً


الظهر

11:51 صباحاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:52 مساءاً


العشاء

8:22 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

رئيس الموساد السابق يكشف التعاون الوثيق مع الاستخبارات السعودية

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 138
رئيس الموساد السابق يكشف التعاون الوثيق مع الاستخبارات السعودية

كشف رئيس الموساد السابق "تامير باردو" بشكلٍ غير مباشر، عن وجود تعاون بين السعوديين والاستخبارات الصهيونية.

جاء ذلك حسب إفادة صحيفة "جيروزاليم بوست"، التي أشارات إلى أن تلك التصريحات خرجت في اجتماع بين رئيس الموساد السابق ومدير الاستخبارات المركزية الأميركية السابق "مايكل موريل" الأربعاء الماضي.

أضافت الصحيفة أن الاثنين كانا يتناقشان في قوة التعاون بين الوكلاء الصهاينة ووكالات الاستخبارات في مختلف البلدان، ثم بشكل غير متوقع ذكر السعوديين لافتاً إلى أن الموساد والمخابرات السعودية، يتواصلون ومنسجمون بشكل جيد.

وأضاف المسئول الصهيوني السابق خلال الاجتماع: يمكنك أن تكون عدواً عندما تخرج من الغرفة، لكن عندما تكون جالساً معنا، يمكنك تبادل الخبرات الخاصة بك، يمكنك التحدث كثيراً، ويمكنك التعامل مع العديد من العقبات.

يُجدر الإشارة إلى أن باردو س كان قد شغل منصب مدير الموساد من عام 2011 لغاية مارس 2016، وبذلك نستنتج أن العلاقة الوثيقة بين استخبارات البلدين تعود إلى ما قبل هذا الوقت وليست بالجديدة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers