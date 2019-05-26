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الاحتلال يُصيب شابين بغزة.. ويقرر توسيع مساحة الصيد

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 1570
الاحتلال يُصيب شابين بغزة.. ويقرر توسيع مساحة الصيد

أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الأحد، بالقرب من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك حسب تصريحات شهود عيان لوكالة "الأناضول"، أكدوا على أن  جيش الاحتلال أطلق النار على شابيْن تواجدا بالقرب من السياج الفاصل ما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى الأوروبي جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأناضول تصريحات لمصدر طبيي بغزة، أشار فيها إلى أن لشاب الأول أصيب بعيار ناري في القدم، والثاني بعيار ناري أسفل البطن، ووصف حالتهما بالمتوسطة.

وفي سياق أخر قررت حكومة الاحتلال توسيع مساحة صيد الأسماك في قطاع غزة حتى 15 ميلا بحريا بدءا من اليوم الأحد.
يأتي ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال يوم الأربعاء الماضي، تقليص مساحة الصيد البحري في غزة من 15 ميلا إلى عشرة أميال، بدعوى الرد على إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

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