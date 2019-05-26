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انفوجرافيك.. تاريخ التطبيع البحريني مع دولة الاحتلال

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 118
انفوجرافيك.. تاريخ التطبيع البحريني مع دولة الاحتلال

أشارت صحيفة "معاريف" الصهيونية، إلى أن واشنطن اختارت البحرين لاستضافة الورشة الاقتصادية، نظرًا لتاريخها المليء بمحطات التطبيع مع دولة الاحتلال،  مؤكدة على أن المنامة تمتلك علاقات وثيقة بإسرائيل.

ونشر موقع "عربي21" انفوجرافيك تناولت فيه أبرز محطات التطبيع بين البحرين ودولة الاحتلال، والتي بدأتها عام 1994 حينما استقبلت وفدا إسرائيليا رسميا برئاسة وزير البيئة "يوسي ساريد"، بعد شهر من اتفاقيات أوسلو.

وكانت واشنطن قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن المنامة ستستضيف ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" الشهر المقبل، بهدف جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، في خطوة أعتبرها المراقبون أولى فعاليات صفقة القرن.

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