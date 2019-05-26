بعد مغادرته القاهرة.. البرهان يتوجه للإمارات

توجه رئيس المجلس العسكري في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد 26 مايو ، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا ، وذلك عقب مغادرته من القاهرة أمس بعد لقاؤه عبدالفتاح السيسي في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.



وزيارة البرهان إلى الإمارات هي الزيارة الخارجية الثانية منذ توليه منصبه، بعد زيارته السيسي.

وسبق أن زار نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، الخميس، السعودية، والتقى ولي العهد محمد بن سلمان، وشملت الزيارة مباحثات بشأن "التعاون الثنائي والأحداث الإقليمية".



ويعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في جارتها مصر ، واستيلاء العسكر علي الحكم بمسانده الامارات والسعودية ، بحسب محتجين.

الجدير بالذكر أن السيسي استغل ترأسة للاتحاد الافريقي ، وضغط عليه من أجل مد فترة الحكم الانتقالي للعسكر من اسبوع إلي 3 اشهر ، الامر الذي اعتبره محتجو السودان تدخل سافر في الشئون الداخلية لبلادهم ، كما تحاول السعودي والإمارات الاتفاف علي الثورة السودانية كما فعلت في الدول التي شهدت ربيع عربي من قبل".