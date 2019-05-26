ظريف: عرضنا توقيع اتفاق عدم اعتداء مع جيراننا في الخليج

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد 26 مايو ،خلال مؤتمر صحفي ونظيره العراقي محمد الحكيم، في العاصمة العراقية بغداد ، إن طهران عرضت توقيع اتفاق عدم اعتداء مع جيرانها في الخليج، في أعقاب تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن.



وأكد إن "إيران ستتصدى لأي مساع للحرب على إيران سواء كانت اقتصادية أو عسكرية وسنواجهها بقوة".

وأضاف أن طهران "عرضت توقيع اتفاق عدم اعتداء مع جيرانها في منطقة الخليج ، معربا عن رغبة طهران في بناء "علاقات متوازنة" .

وأوضح أن "بلاده لا ترغب بأيِّ تصعيد عسكري، وهي على استعداد لتلقي أي مبادرة تساعد على خفض التصعيد وتكوين علاقات بنَّاءة مع جميع دول الجوار".



وتابع: "إيران لم تنتهك الاتفاق النووي، لكن المحادثات ليست كافية للحفاظ على الاتفاق؛ وعلى أوروبا أن تقوم بخطوات عملية" ، داعيا أياهم لتفعيل آلية التجارة مع إيران، وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على الاتفاق النووي.