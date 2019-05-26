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9.5 مليون دولار خسائر العدوان الأخير على قطاع غزة

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 993
9.5 مليون دولار خسائر العدوان الأخير على قطاع غزة

أعلنت وزارة "الأشغال العامة والإسكان" في "غزة"، اليوم الأحد 26 مايو ، أن إجمالي خسائر العدوان الأخير على القطاع بلغ حوالي 9.5 ملايين دولار أمريكي. 

وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والاسكان "ناجي سرحان"، في برنامج متلفز ، أن إجمالي الخسائر لمختلف القطاعات خلال عدوان مايو 2019 بلغ 9.5مليون دولار من الموازنة المطلوبة لبرنامج إعادة الإعمار ،  تشمل تعويضات القطاع الزراعي والاقتصادي وقطاع الصحة والتعليم وقطاع البنية التحتية.

وأضاف أن "العدوان الإسرائيلي" الأخير تسبب "بتدمير نحو 100 وحدة سكنية بشكل كلي، بينما تضررت حوالي 700 وحدة أُخرى بشكل جزئي".


وذكر أن الاعتداءات خلال العامين الماضيين نتج عنها هدم نحو 207 وحدات سكنية بشكل كلّي، وتضرر قرابة 2300 وحدة سكنية بشكل جزئي.

وقال "سرحان" أن "عدوان 2014 كان الأعنف والأشد منذ أكثر من خمسين عاماً من حيث حجم الدمار وعدد الشهداء والمصابين".

ولفت إلى أنه: "تم تشريد 500 ألف مواطن من منازلهم جراء العدوان، كما بلغ عدد الوحدات السكنية المهدومة كلياً 11 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى تضرر ما يزيد عن 162 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي. كما تضررت قرابة 9600 منشأة اقتصادية تشمل منشئات (تجارية- صناعية -خدماتية)، بالإضافة إلى تجريف آلاف الدونمات الزراعية".

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