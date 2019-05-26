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العراق: نقف مع إيران ضد عقوبات واشنطن

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 164
العراق: نقف مع إيران ضد عقوبات واشنطن

أعلن وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، اليوم الأحد 26 مايو ، وقوف بلاده بأي شكل من الأشكال مع طهران ضد العقوبات الأمريكية ، معتبرا "أن العقوبات الاقتصادية على إيران ليست مفيدة." 


وقال الحكيم في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، في بغداد، محمد جواد ظريف، أن "زيارة ظريف تهدف لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين تخص قضايا مهمة وهي حفر شط العرب وبناء المدن الصناعية والربط الحديدي وموضوع سمات الدخول التجار بين البلدين". 

وأضاف وزير الخارجية العراقي أن ملف العلاقات بين البلدين محور مهم أيضا في هذه الزيارة، مؤكداً "وقوف العراق مع إيران بأي شكل من الاشكال ونحن ضد العقوبات الأمريكية على إيران". 


وأوضح الحكيم، أن "الاتصالات مستمرة مع دول المنطقة لإيجاد حل مرضي لجميع الأطراف". 


من جهته قال وزير الخارجية الإيراني، "أجرينا مباحثات جيدة جداً بشأن الظروف التي تعيشها المنطقة". معلنا بدأ العمل بربط سكك حديدية بين العراق وإيران". 

وأضاف، "القرارات السابقة التي تم اقرارها بين العراق وإيران اليوم هي في حيز التنفيذ". 

وبين ظريف، "أننا بدأنا العمل على كري شط العرب وبقية الأمور التجارية والاقتصادية الأخرى والسكك الحديد ايضاً".

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