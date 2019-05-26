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مؤتمر الأمة السوداني: "العسكري" يقف حجر عثرة أمام مطالب الثورة

منذ حوالى ساعة
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مؤتمر الأمة السوداني: "العسكري" يقف حجر عثرة أمام مطالب الثورة

صرح حزب المؤتمر السوداني المعارض، في بيان له ، اليوم الأحد 26 مايو ، إن المجلس العسكري، يقف حجر عثرة أمام تحقيق مطالب الثورة.


واعتبر الحزب في بيانه أن الإضراب العام الذي دعت إليه "قوى إعلان الحرية والتغيير"، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، هو "حلقة جديدة من حلقات النضال لإكمال مهام الثورة".


وكانت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان، دعت الجمعة، إلى إضراب عام، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بالمؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية.

ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.

 

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