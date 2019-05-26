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مصرع ضابطين و5 جنود بعد اشتعال سيارتهم

منذ 42 دقيقة
عدد القراءات: 84
مصرع ضابطين و5 جنود بعد اشتعال سيارتهم

لقي ضابطان برتبتي "رائد ونقيب" و 5 من الجنود مصرعهم داخل سيارة تابعة للشرطة بطريق "القنطرة - العريش" في دائرة مركز شـرطة القنطرة شرق، بعد تصادم سيارتهم مع سيارة نقل بمقطورة، ما أدى إلى اشتعال النار بسيارة الشرطة ووفاتهم. 

وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات صحفية، أن مأمورية وسيارة الشـرطة كانت قادمة من "الإسكندرية" في طريقها إلى "شمال سيناء"، ووقع حادث التصادم بدائرة مركز شـرطة "القنطرة" شرق.

وكان اللواء "عاطف مهران"، مساعد "وزير الداخلية"، مدير أمن "الإسماعيلية"، قد تلقى إخطاراً من العقيد "ياسر عبد الرحيم"، رئيس فرع البحث الجنائي بمنطقة شمال "الاسماعيلية"، يفيد بتصادم بين سيارة شـرطة وسيارة نقل بمقطورة

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