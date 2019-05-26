"معتقلي الرأي": وضع الدعاة يسوء والعمري نُقل للتعذيب

كشف حساب "معتقلي الرأي"، المهتم بنشر أخبار المعتقلين في السعودية، في تغريدة على "تويتر" ، السبت، عن معلومات جديدة عن كبار الدعاة والعلماء المعتقلين بالمملكة.

وقال الحساب: "تأكد لنا خبر نقل الدكتور علي العمري إلى سجن خاص بالتعذيب تابع للديوان الملكي، كان يشرف على عمليات التعذيب فيه سعود القحطاني، والآن يُشرف عليه فريق لا يقل سوءاً".

وأضاف: "كما تأكد لنا أن العمري منذ بداية رمضان في وضع صحي سيئ، ويتم تكبيله بشكل شبه دائم مؤخراً".

وكتب في تغريده أخري ، أن الدعاة سلمان العودة وناصر العمر وعوض القرني "ما يزالون في العزل الانفرادي وسط ظروف احتجاز سيئة للغاية".

يأتي ذلك بعد تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الثلاثاء الماضي، كشف عن نية السلطات السعودية إصدار أحكام بالإعدام على الدعاة سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري بعد شهر رمضان، وتنفيذ الحُكم مباشرة.