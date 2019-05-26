الملك سلمان يدعو أمير قطر إلى قمة مكة

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد 26 مايو ، رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ، تضمنت دعوته من أجل حضور القمة الخليجية الطارئة المقررة في 30 مايو الجاري.

وقالت وزارة الخارجية القطرية عبر موقعها الرسمي أن:" الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تسلّم الرسالة ، خلال استقباله عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة اليوم".

وعلى الرغم من دعوة العاهل السعودي لأمير قطر لحضور القمة الخليجية، لم يشر البيان إلى دعوة من أجل المشاركة في القمة العربية المقررة في الوقت ذاته.

والسبت الماضي، دعا الملك سلمان إلى عقد قمتين في مكة "من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

ويأتي انعقاد القمم في وقت تشهد فيه منطقة الخليج توتراً بين واشنطن وطهران، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال معدات عسكرية إلى الشرق الأوسط.