يونيسيف: 27 طفل بين قتيل وجريح في الاشتباكات الأخيرة بـ"اليمن"

قالت منظّمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أن 27 طفلًا سقطوا بين قتيل وجريح في الاشتباكات الأخيرة في اليمن خلال الأيّام العشرة الأخيرة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة، قالت فيه: الأطفال قُتلوا وأُصيبوا في صنعاء الّتي تعرّضت مؤخّرًا لضربات جوّية، وفي تعز جنوب غرب اليمن حيث قُتل مدنيّون في قصف استهدف محطّة للوقود.

ودعا البيان أطراف النزاع إلى ضرورة وقف الهجمات ضدّ البنية التحتيّة المدنيّة، مركّزةً على أنّ لا مكان آمنًا للأطفال في اليمن، فالنزاع يُلاحقهم في بيوتهم ومدارسهم وأماكن لعبهم.

وشدّت المنظمة في بيانها على ضرورة العمل لحماية الأطفال في جميع الأوقات وإبعادهم عن أيّ ضرر.