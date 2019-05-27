Responsive image

22º

27
مايو

الإثنين

26º

27
مايو

الإثنين

 خبر عاجل
  • ترامب في طوكيو: إذا أراد الإيرانيون إجراء محادثات معنا فإننا نرغب في التحدث إليهم
     منذ 29 دقيقة
  • السيناتور لندزي غراهام: لا أدعم مبيعات الأسلحة إلى السعودية لأن ولي عهدها ضالع بقتل خاشقجي وقام بأمور هدامة.
     منذ 16 ساعة
  • الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن
     منذ 19 ساعة
  • AFP عن مصادر قضائية: صدور حكم بإعدام ثلاثة فرنسيين في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة .
     منذ 20 ساعة
  • وزير الخارجية الإيراني: نتصدى لأي تحركات للحرب ضدنا وسوف نواجهها بقوة وصمود
     منذ 20 ساعة
  • وزير الخارجية العراقي: نقف مع طهران ضد العقوبات الأمريكية
     منذ 20 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:14 صباحاً


الشروق

4:51 صباحاً


الظهر

11:52 صباحاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:52 مساءاً


العشاء

8:22 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

يونيسيف: 27 طفل بين قتيل وجريح في الاشتباكات الأخيرة بـ"اليمن"

منذ 14 دقيقة
عدد القراءات: 64
يونيسيف: 27 طفل بين قتيل وجريح في الاشتباكات الأخيرة بـ"اليمن"

قالت منظّمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أن 27 طفلًا سقطوا بين قتيل وجريح في الاشتباكات الأخيرة في اليمن خلال الأيّام العشرة الأخيرة.
جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة، قالت فيه:  الأطفال قُتلوا وأُصيبوا في صنعاء الّتي تعرّضت مؤخّرًا لضربات جوّية، وفي تعز جنوب غرب اليمن حيث قُتل مدنيّون في قصف استهدف محطّة للوقود.

ودعا البيان أطراف النزاع إلى ضرورة وقف الهجمات ضدّ البنية التحتيّة المدنيّة، مركّزةً على أنّ لا مكان آمنًا للأطفال في اليمن، فالنزاع يُلاحقهم في بيوتهم ومدارسهم وأماكن لعبهم.

وشدّت المنظمة في بيانها على ضرورة العمل لحماية الأطفال في جميع الأوقات وإبعادهم عن أيّ ضرر.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers