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التحية العسكرية من البرهان لسيسي تُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

منذ 2 دقيقة
عدد القراءات: 80
التحية العسكرية من البرهان لسيسي تُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

أثارت التحية العسكرية التي أعطاها رئيس المجلس العسكري السوداني "عبد الفتاح البرهان" لرئيس النظام العسكري "عبد الفتاح السيسي"، خلال زيارته للقاهرة، حالة من الغضب بين السودانيين، مُشيرين إلى أن ما حدث يُعطي دلالات سلبية للثورة السودانية.

ويري سودانيون أن ما حدث دليل قاطع على تبعية مجلس البرهان لأطراف الثورة المُضادة في المنطقة العربية، وفي مقدمتهم عبد الفتاح السيسي والنظام السعودي والإماراتي، وذلك بعد أن أعلنتا السعودية والإمارات قبل أسبوع تقديم دعم للمجلس العسكري السوداني بقيمة 3 مليارات دولار.

 

 

 

ومن جانبه قال الصحفي السوداني "أبو مهند العيسابي" على صفحته بالفيسبوك:  حقيقة لا أعلم رئيس دولة أدى التحية العسكرية لرصيفه من قبل، وإن كان أدنى رتبة، ولا أعلم ما التكييف البروتوكولي لتحية الفريق أول عبد الفتاح البرهان للمشير عبد الفتاح السيسي! ولكن ما أعلمه أن المنصب الدستوري المتكافئ يسقط فوارق الرتب العسكرية ويتم التعامل بندية كرئيسين.

 

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وعلق المواطن السوداني "زهير الزناتي" على ما حدث قائلاً: البرهان يقدم التحية العسكرية للسيسي، لا عجب فالسيسي مشير وأعلى رتبة والمشير مشير حتى لو بالمعاش والجيش واحد، الجيش المصري هو الجيش الأم للجيش السوداني حسب كلام السيسي، بس حقيقة ما عرفنا ابن أم ابنة ليت برهان يسأل من جنس المولود عشا السماية وكده.

 

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