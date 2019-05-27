جماعات الهيكل تحشد الآلاف لاقتحام الأقصى قبل نهاية رمضان

تعتزم "جماعات الهيكل" حشد آلاف الصهاينة لاقتحام المسجد الأقصى قبل نهاية شهر رمضان، تحديدًا يوم 28 رمضان.

جاء ذلك حب إفادة وسائل إعلام صهيونية مساء أمس الأحد، حيث أشارت إلى أن جماعات الهيكل قررت وبشكل رسمي اقتحام الأقصى المحتل فيما يسمى "يوم توحيد القدس" من الساعة 7:30 وحتى 11:00 صباحًا، والذي يتزامن مع 28 رمضان من العام الحالي، في ذكرى احتلال القدس.

الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال تُمارس منذ بداية شهر رمضان، قمع للمصلين الذين يحاولون الاعتكاف في المسجد بجانب طردهم خارج المسجد، وتأمين الصهاينة لاقتحام المسجد.