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بسبب قتل خاشقجي.. سيناتور جمهوري يرفض بيع الأسلحة للسعودية

منذ دقيقة
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بسبب قتل خاشقجي.. سيناتور جمهوري يرفض بيع الأسلحة للسعودية

عارض السيناتور الجمهوري "ليندزي غراهام" رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي، صفقات بيع الأسلحة إلى السعودية التي وافقت عليها إدارة ترمب مؤخرًا.

جاء ذلك في تصريحات لعضو الكونجرس الأمريكي خلال لقاءه مع شبكة "فوكس نيوز"، أكد فيها على أنه لا يدعم بيع الأسلحة للمملكة، بسبب ضلوع ولي العهد "محمد بن سلمان" في قتل جمال خاشقجي، وفي أمور أخرى دعاها بالهدامة.

وأضاف غرهام: نعم لدي مشكلة في التعامل مع السعودية كالمعتاد، الأردن حليف رائع والإمارات تلعب دوراً إشكاليا في اليمن لكنها حليف جيد، السعودية هي حليف استراتيجي لكن ولي العهد كان ضالعاً حسب رأي بقتل السيد خاشقجي وقد قام بأمور هدامة أخرى وبالتالي أنا لا أدعم مبيعات الأسلحة الآن.

يُجدر الإشارة إلى أن تقرير الخارجية الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، كان قد سجل أمثلة على الانتهاكات في السعودية بدءاً من مقتل خاشقجي مرورا بالاعتقالات خارج إطار القانون، بجانب تقارير عن تعذيب المعتقلين والناشطات الحقوقيات والقيود المفروضة على حرية التجمع السلمي والحرية الدينية.

 

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