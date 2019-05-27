كاتب صهيوني: السيسي أقرب صديق لنتنياهو

أشار مُستشرق صهيوني إلى أن رئيس النظام العسكري "عبد الفتاح السيسي"، هو أقرب صديق لنتنياهو في المنطقة.

جاء ذلك في مقال كتبه "جاكي خوجي" بصحيفة معاريف قال فيه: هناك العديد من الأمثلة على العلاقات العربية الإسرائيلية، ومنها ما هو قائم بين مصر وإسرائيل، حيث لا يوجد هناك صديق لبنيامين نتنياهو في المنطقة أكثر من عبد الفتاح السيسي، وبعيدا عن عناوين الأخبار فقد نجح الاثنان في إنضاج مستوى متقدم من العلاقات الوثيقة والمتقاربة.

وأضاف خوجي: ليس غريبا عدم صدور أي كلمة انتقاد من تل أبيب باتجاه القاهرة ونظام السيسي، في الوقت ذاته لم نسمع الأخير ينتقد نتنياهو كما فعل من سبقه من الرؤساء المصريين، كما أن الدور المصري في كل ما يتعلق بالوضع في غزة مهم جدا، والكثير من الإسرائيليين مدينون بالشكر والعرفان لمبعوثي السيسي الذين يبذلون جهودا حثيثة لتثبيت التهدئة بصورة دورية في غزة.



واختتم الكاتب الصهيوني حديثه عن العلاقات المصرية الإسرائيلية قائلاً: رغم العلاقة الوثيقة بين السيسي ونتنياهو، لكن الشارع المصري ما زال يصف إسرائيل بالعدو، وهي تبدو مثل كيس الملاكمة بأقلام وكتابات كبار الصحفيين وموجهي الرأي العام المصري، ورغم المودة القائمة بين الحكومتين في القاهرة وتل أبيب، فإن العلاقات الشعبية والجماهيرية بين الشعبين لا زالت باردة وفاترة.

وتطرق المقال إلى العلاقات بين إسرائيل وقطر، حيث تنطلق هذه العلاقة من كون الأخيرة دولة غنية في منطقة الخليج العربي، وتستخدم أموالها في تهدئة الحريق الذي يشتعل بين حين وآخر في قطاع غزة.

وأشار خوجي إلى أن القطريين هم الوحيدون الذين يتبرعون بأموالهم لمساعدة سكان غزة، وبذلك فهم يخدمون حالة الاستقرار الأمني الذي تتطلع إليه إسرائيل.

وكشف المقال عن وجود تعاون سري بين السعودية والكيان الصهيوني منذ سنوات طويلة، لمواجهة إيران في منطقة الشرق الأوسط.

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