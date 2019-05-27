طرق قرية "سليط" بكفر الشيخ غير ادميه للاستعمال

نعيش أمرا واقعا كل يوم وتتهافت علينا الساعات ونحن نسمع ونرى كل يوم قضية وموضوع يسير الجدل والمناقشه، من بين تلك القواضي قضيه تعيشها قرية سليط التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

حيث أن تلك القرية يعاني أهلها من بعض المشاكل الموجعة والتي على رأسها الطرق الغير أدمية والتي لم تصلح للاستعمال بشتى الوسائل الملائمة، حيث أثر ذلك على عدم وصول سيارات الإسعاف والمطافئ في حالة حدوث أي مشطلة، بالإضافة إلى عدم صلاحية الطرق نفسها لسير السيارات.

وفي تلك المناقشة قال احد سكان القرية في تصريحات خاصة لـ"جريدة الشعب" إلى أنه لم يتم رصف المنطقة نهائيًا، مما أدى ذلك الى معانه كبيرة جدًا وبالخاصة في فصل الشتاء نتيجة لتعرض المباني للانتهيار فضلاً عن ركود الماء بأسفلها، وتلك الشوارع أصبحت لاتُطاق بالسير عليها.

وأشار احمد عبيد، المدرس بالتربية والتعليم، أن شوارع القرية غير مرصوفة ومعظم المنازل بها تصدعات وتشققات بسبب المياة الراكدة بأسفلها خاصة في فصل الشتاء، كما أن أهالي القرية كانوا يعتمدون على النشاط الزراعي وبعد زيادة عدد السكان وتفتيت الملكية الزراعية وقلة زمام القرية من الأراضي أصبح شباب القرية بلا عمل، ممااضطر بعضهم الى الهجر غير الشرعية، حيث أنه ولا توجد أي مشروعات بالقرية.

ولفت الى أن عدم صرف الطرق بداخل القرية أدى الى تتسبب انتشار الحشرات والطحالب داخل البيوت، فضلًا عن الروائح الكريهة المنبعثة من "باكوبرتات الصرف الصحي"، نتيجة لسهولة كسر المواسير الغير مدكنه، وأن قاطنى القرية انتشرت بينهم الأمراض بسبب الحشرات.

يطالب احمد عبيد، وسكان القرية بأكملها، نواب محافظة كفرالشيخ، ومحافظ كفرالشيخ بالأخص بسرعة النظر والتوجة الى تلك القرية ، وأخذ الاجراءت الهادفه لتحقيق مطالبهم، حيث تحتاج القرية إلى رصف طرق بأسرع وقت ممكن.