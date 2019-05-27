مسئول صهيوني سابق: سياسة إسرائيل تجاه غزة يُحركها الخوف

أكد "رون بروشاور" السفير الصهيوني الأسبق بالأمم المتحدة، على أن الحكومة الإسرائيلية ليس لديها سياسة واضحة تجاه الوضع في غزة، مُشيرًا إلى أن ما يحركها هو الخوف.

جاء ذلك في مقاله كتبها رون بصحيفة يديعوت أحرونوت قال فيها: السؤال الذي يضغط على إسرائيل طوال السنوات الماضية إذا فكرت بأي خطوة تجاه غزة: ماذا سيقول العالم عنا؟ وهذا السؤال ما يمنعها عن القيام بعملية حسم عسكرية تجاه المنظمات الفلسطينية في غزة، مع أن المجتمع الدولي لم يوقف هذه العملية.

وأضاف بروشاور: بعد مرور أكثر من سنة من حالة الاستنزاف التي تخوضها حماس ضد إسرائيل مع انطلاق مسيرات العودة، يمكن القول بكثير من الوضوح أنه في حال قررت إسرائيل الذهاب لحسم المواجهة في غزة فإن الإدانات الدولية، وحتى في أوساط الدول العربية لن تخرق الآذان.

وتطرق المسئول الصهيوني السابق في وزارة الخارجية الإسرائيلية للحديث عن موجة التصعيد الأخيرة التي قتلت أربعة إسرائيليين حيث قال: صدرت عدة إدانات دولية ضد إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل، وتركزت الإدانات من أصدقاء إسرائيل في واشنطن وبراغ ووارسو، وتبعتها إدانات من قصر الاليزيه، وأوسلو، وحتى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني التي لم تكن في يوم من الأيام من محبي إسرائيل.

وأكد أنه "لم تصدر هذه المرة تصريحات تدين العنف من الجانبين كما جرت العادة، بل وقفت أوروبا كلها مجتمعة بجانب إسرائيل ضد حماس، ومع ذلك فإن المستوى السياسي الإسرائيلي اختار أن يصم أذنيه ويغمض عينيه رغم الإدانات الدولية ضد الفلسطينيين، وصدور ما يمكن وصفه ضوء أخضرا لتنفيذ أي عملية عسكرية ضد غزة مقبولة على المجتمع الدولي".

وحسب المقال: فإن دولة الاحتلال اختارت في الفترة الأخيرة إلقاء عقيدتها الأمنية القائمة على ثلاثة أركان أساسية: الردع والإنذار والحسم، الأولى تم مسحها، والثانية أصابها الضعف، والثالثة ما زالت بالانتظار، والواقع يقول أن إسرائيل لا تفضل الذهاب إلى الحسم، وإنما اختيار أسلوب إدارة المواجهة بين حين وآخر مع الفلسطينيين في غزة.