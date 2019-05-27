وسط حراسة مُشددة... مستوطنون صهاينة يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنون صباح اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



جاء ذلك حسب إفادة وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان صدر اليوم، أشارت فيه إلى أن المستوطنين جددوا اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال منذ 1967.

وحسب البيان، فإن أكثر من 30 عنصرا من القوات الخاصة، ومن ضباط وأفراد شرطة ومخابرات الاحتلال اقتحموا الأقصى، وأمنوا دخول مجموعة من المستوطنين قاموا بتنفيذ جولات في باحاته.

شاب يتلو آيات من القرآن بالتزامن مع اقتحام المستوطنين لباحات #المسجد_الأقصى، صباح اليوم.#الأقصى_في_خطرpic.twitter.com/ENUunLDigP — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 27, 2019

يُجدر الإشارة إلى أن ما ُعرف بـ"جماعات الهيكل " تدعو عشرات الآلاف لاقتحام الأقصى فيما يعرف بـ"يوم توحيد القدس" الذي يوافق يوم 28 رمضان.

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