وسط حراسة مُشددة... مستوطنون صهاينة يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنون صباح اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
جاء ذلك حسب إفادة وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان صدر اليوم، أشارت فيه إلى أن المستوطنين جددوا اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال منذ 1967.
وحسب البيان، فإن أكثر من 30 عنصرا من القوات الخاصة، ومن ضباط وأفراد شرطة ومخابرات الاحتلال اقتحموا الأقصى، وأمنوا دخول مجموعة من المستوطنين قاموا بتنفيذ جولات في باحاته.
شاب يتلو آيات من القرآن بالتزامن مع اقتحام المستوطنين لباحات #المسجد_الأقصى، صباح اليوم.#الأقصى_في_خطرpic.twitter.com/ENUunLDigP— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 27, 2019
يُجدر الإشارة إلى أن ما ُعرف بـ"جماعات الهيكل " تدعو عشرات الآلاف لاقتحام الأقصى فيما يعرف بـ"يوم توحيد القدس" الذي يوافق يوم 28 رمضان.
#أتصدقون أن هذا المنظر في الأقصى في رمضان؟— هنادي حلواني (@hanady20438560) May 27, 2019
لن يمنع هؤلاء الشرذمة من اقتحام أقصانا إلا الاعتكاف والرباط
فأهمية التواجد الكثيف في الساحات خلال الايام القادمة سيحدد ما اذا سيتم اغلاق الاقصى في وجه اليهود خلال 28 رمضان ام سيتم فته فيقتحم الأقصى أكثر من 1000 متطرف خلال 3 ساعات فقط pic.twitter.com/G0OonxcIyM