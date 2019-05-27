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4 أسرى فلسطينيون يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

منذ يوم
عدد القراءات: 753
4 أسرى فلسطينيون يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

أفاد نادي الأسير الفلسطيني ، اليوم الاثنين 27 مايو ، إن 4 أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال الصهيوني ، أقدمهم الأسير حسن العويوي من محافظة الخليل، والمضرب منذ (56) يوماً.

وأوضح نادي الأسير، أن الأسير العويوي يواجه ظروفاً صحيةً خطيرة جرّاء رفض سلطات الاحتلال تلبية مطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري، ومنذ أن شرع في الإضراب تعمدت إدارة معتقلات الاحتلال نقله المتكرر من معتقل إلى آخر وكذلك إلى المستشفيات المدنية، وكان آخرها مستشفى "كابلان" حيث نُقل إليها أمس بعد تدهور جديد طرأ على وضعه الصحي.

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