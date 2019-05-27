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ناشطون يغلقون سفارة الإمارات في بروكسل بالسلاسل

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 115
ناشطون يغلقون سفارة الإمارات في بروكسل بالسلاسل

احتجاجاً على جرائمها بحق المدنيين في اليمن ودول أخرى ، أغلق نشطاء حقوقيون يمنيون، أمس الأحد 26 مايو ، مدخل مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة البلجيكية بروكسل بالسلاسل الحديدية ، واضعيين لافتة كبيرة على مدخل مقر السفارة الإماراتية، كُتب عليها "مغلق بسبب جرائم الإمارات".
وأفاد موقع "إمارات ليكس" المعارض، أن نشطاء بـ"الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات" قاموا بطلاء الأرض المؤدية إلى مدخل السفارة بالدهان الأحمر، في إشارة إلى الدماء والجرائم، التي تتورط الإمارات في ارتكابها بحق المدنيين في اليمن ودول أخرى.

وردَّد النشطاء هتافات تندد بقتل الإمارات المدنيين خاصة الأطفال في اليمن، وطالبوا بوقف حربها الإجرامية على اليمنيين، خدمة لأطماعها في التوسع والنفوذ.

 

ولم يجرؤ العاملون في مقر السفارة الإماراتية على مواجهة النشطاء، بسبب خجلهم مما تتورط الإمارات في ارتكابه من جرائم مروعة بحق المدنيين.

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