موسكو وبكين ستقاطعان "مؤتمر المنامة" المتعلق بـ "صفقة القرن "

أعلن سفير الصين لدى فلسطين، كواه وي،خلال لقائه نبيل شعث، مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للعلاقات الدولية والخارجية، في مكتبه برام الله، اليوم الإثنين 27 مايو ، أن بكين ، وروسيا، لن تشاركان في "ورشة المنامة" المزمع عقدها الشهر المقبل في البحرينية كجزء من صفقة القرن"، التي يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح الإحتلال.



وقال السفير الصيني إن روسيا والصين، اتفقتا على عدم المشاركة في ورشة المنامة الاقتصادية.وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".



كما أكد موقف بلاده "الداعم للقضية والشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير والاستقلال وإقامة دولته المستقلة .