انتحار مسنه أمام قطار بمحطة البدرشين

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

أقدمت سيدة تبلغ الـ60 عاما على الانتحار، اليوم الاثنين 27 مايو ، بإلقاء نفسها تحت عجلات قطار بضائع قادم من القاهرة إلى محطة البدرشين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية بمحطة قطار البدرشين، بانتحارالسيدة، وانتقلت قوة أمنية من قسم البدرشين لمكان الحادث.

واصبحت ظاهرة الانتحار اسفل عجلات القطارات بمحطات القطارات والمترو ظاهرة خطيرة خلال العاميين الماضييت لتبلغ ذروتها 2018 ، لتشمل كبار السن والطلبة والرجال والنساء ، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب في ظل سياسة النظام الراكده.