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الأسرى يغلقون سجن عسقلان بالكامل

منذ يوم
عدد القراءات: 808
الأسرى يغلقون سجن عسقلان بالكامل

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ، مساء اليوم الأثنين 27 ، أن الأسرى قاموا بإغلاق سجن عسقلان بالكامل، وذلك احتجاجا على قرار الإدارة المفاجئ والمتمثل بنقل ممثل المعتقل الأسير ناصر ابو حميد غدا صباحا الى سجن نفحة او ريمون.

واضافت الهيئة "السجن الآن يعيش حالة من التوتر، والاسرى لن يبقوا صامتين امام هذه العنجهية، وفي حال نفذت عملية نقل الاسير ابو حميد، سيكون هناك تصعيد حقيقي.

واوضحت الهيئة أن الإدارة قامت بإبلاغ الأسير ابو حميد رسميا بنقله، علما ان الوضع بشكل عام كان هادئ، ولم يحدث اي إشكاليات تستدعي هذا القرار.

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