دعوات مثيره لعدم زيارة الحرم.. وإجراءات أمنية مشدده

في سابقة لم تحدث ، دعت السلطات السعودية المعتمرين إلى تخفيف زياراتهم في الحرم والاكتفاء بالصلاة في مساجد أخرى بالمدينة المقدسة ، وسط إجراءات أمنية ومرورية واسعة في مكة المكرمة ومحيط الحرم المكي تزامناً مع انعقاد 3 قمم دعا إليها الملك سلمان.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، قاصدي بيت الله الحرام : إنه "على المعتمرين والزوار التخفيف من الزحام على بيت الله الحرام في أيام انعقاد القمم الثلاث؛ إسهاماً في إنجاح مؤتمرات هذه القمة التي تنعقد بشكل شبه متزامن".

وأضاف السديس بدعوته المثيرة، لمئات الآلاف من المعتمرين الذين قدِموا من بلدان شتى لزيارة المسجد الحرام، أن ذلك "من يُسر الشريعة، حيث إن مساجد مكة المكرمة على الصحيح من قولَي العلماء تُضاعف فيها الصلاة في منطقة الحرم".

بدورها طالبت إمارة منطقة مكة المكرمة المواطن السعودي والمقيم والزائر والمعتمر، بالمشاركة في إنجاح القمم الثلاث التي ستُعقد أيام الـ25 والـ26 والـ27 من شهر رمضان المبارك.

وبيَّن مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء محمد بن عبد الله البسامي، أنّ هناك إجراءات أمنية ومرورية تسبق انعقاد القمم، مطالباً الجميع بالتعاون الجاد مع رجال الأمن في محافظة جدة وبالمنطقة ما بين مكة المكرمة وجدة، وأيضاً في مكة المكرمة والمنطقة المركزية.



كما أشار إلى أنه في مكة المكرمة يمكن الابتعاد عن طريق الدائري الثالث والذهاب إلى الدائري الرابع أو الذهاب إلى الجهة الشمالية أو طريق الشرائع، أيضاً بالإمكان الذهاب عن طريق السيل أو طريق الهدا.

والسبت قبل الماضي، دعا الملك سلمان إلى عقد قمتين بمكة، "من أجل التشاور والتنسيق مع الدول في وقت تشهد فيه منطقة الخليج توتراً بين واشنطن وطهران، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال معدات عسكرية إلى الشرق الأوسط.