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المدني: مشروع حفتر كذبة كبيرة وطعنة في الظهر

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 118
المدني: مشروع حفتر كذبة كبيرة وطعنة في الظهر

قال ابراهيم محمد المدني الزنتاني في لقاء خاص أجري معه أن مشروع حفتر كذبة كبيرة وطعنة في الظهر.
وأوضح ، أنه بدون مصالحة لا يمكن لليبيا أن تتعافى وأن شماعة الارهاب لم تعد تنطلي على أحد والمطلوب بناء جيش حقيقي وتوحيد المؤسسات. 

وكشف المدني وخلال زيارته الى مقر القيادة العامة لعملية الكرامة شرق ليبيا ولقائه بالواء المتقاعد خليفة حفتر تفاجأ بما طلب منه وما كلفه به وهو اغتيال سيف القدافي المتواجد في مدينة الزنتان تحت حماية كتيبة ابي بكر الصديق التي يرأسها العقيد العجمي العتيري الزنتاني.

وأضاف المدني أنه سامح في دم والده وعفى عن قاتله وأنه مستعد للعفو والتسامح من اجل انقاد ليبيا وهي الخطوات التي يسعى ويعمل من أجلها واذا به يطلب منه مسؤول عسكري يتولى أعلى منصب رسمي في الجيش الليبي وبتكليف من مجلس النواب أن يقوم بعملية اغتيال وكأنه مرتزق يبحث عن منصب أو مال.

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