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في يومها الأول.. انضمام 400 ألف لـ حملة مطالبة جوجل بالاعتراف بفلسطين في خرائطها

منذ يوم
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في يومها الأول.. انضمام 400 ألف لـ حملة مطالبة جوجل بالاعتراف بفلسطين في خرائطها

انضم أكثر من 400 شخص ، للحملة الإلكترونية لمطالبة شركة جوجل العالمية بالاعتراف بفلسطين في خرائطها. 

واعتبر موقع إلكتروني جرى إطلاقه لدعم الحملة أن شركة غوغل “سواء عن قصد أو غير ذلك تجعل نفسها متواطئة في التطهير العرقي الذي يقوم به الاحتلال ضد فلسطين”. 

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ، على حسابه في تويتر الثلاثاء ، إن 400 ألف شخص انضموا إلى الحملة خلال يوم واحد من إطلاقها.

واعتبر عريقات أن “تغييب جوجل إهانة كبيرة للشعب الفلسطيني ويقوض جهود ملايين الأشخاص الذين شاركوا في الحملة لتأمين الاستقلال الفلسطيني والتحرر من الاحتلال والقمع الصهيوني”.

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