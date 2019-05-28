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"الأورومتوسطي" يوثق انتهاكات الاحتلال ضد المقدسيين بأبريل

منذ يوم
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"الأورومتوسطي" يوثق انتهاكات الاحتلال ضد المقدسيين بأبريل

أوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان خلال تقرير حقوقيً مفصّل ، بعنوان "ممنوعون من الحياة"، في إشارة لحالة الفلسطينيين في القدس، تناول فيه السياسات المجحفة بحق الفلسطينيين وانتهاكات الاعتقال والهدم ومداهمة المنازل والتضييق وتقييد الحريات والتنكيل بالقدس المحتلة على مدار أبريل 2019 ،  أن جميع السياسات الصهيونية في القدس تمتاز بالعنصرية تجاه الفلسطينيين. ، وأكد أن تلك السياسات تنتهك بشكل صارخ حقوقهم الأساسية كسكان تحت احتلال، كما تهدف إلى تهجيرهم بسياسات الهدم والاستيلاء على أراضيهم ومنعهم من البناء.  ودعا دول العالم إلى ضرورة التحرك لحماية الفلسطينيين من الممارسات الممنهجة ضدهم، باعتبارها مسؤولية دولية.

وقال الأورومتوسطي، إن السياسات الإسرائيلية ازدادت كماً وكيفاً بعد التأييد الأمريكي باعتبار القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي، ما أعطى ضوءً أخضر للسطات الإسرائيلية لتصعيد انتهاكاتها ضد الفلسطينيين عامةً وضد سكان مدينة القدس على وجه الخصوص حسبما افاد فلسطين اليوم.

ولفت المرصد الحقوقي الدولي أن الاحتلال يمارس عقابه الجماعي المفتوح ضد الفلسطينيين دون ذريعةٍ قانونية.
وأورد التقرير عشرات الحالات من الاعتقالات الإدارية غالبيتها لشبان لم توجه لهم تهمٌ واضحة، ومن ضمنهم الشاب عدنان الرجبي (26 عاماً) الذي اعتقل إدارياً بعد أسابيع من زواجه، وقد تم اعتقاله لمدة 6 أشهر دون توجيه أو ثبوت تهماً واضحة له

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