"السيسي" يسعى لإطالة فترة "العسكر" في السلطة السودانية

كشفت مصادر دبلوماسية ، اليوم الإثنين 27 مايو ، بأن "عبدالفتاح السيسي"، يحاول إقناع "الدول الأوروبية" الكبرى الداعمة للاتحاد الأفريقي بالضغط على مفوضيته لمد مهلة الفترة الانتقالية المعلنة للمجلس العسكري الحاكم في "السودان ، في الوقت الذي يتعثّر فيه الاتفاق بين المجلس العسكري والتيارات السياسية على خارطة سياسية واضحة المعالم حتى الآن.

ونقل موقع "العربي الجديد"، اليوم الاثنين، عن مصادر دبلوماسية أوروبية في "القاهرة" ، أن "السيسي" يسعى إلى مد مهلة "الاتحاد الإفريقي" للمجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة انتقالية إلى أشهر أخرى، ربما تصل إلى عام كامل.

وأشارات المصادر إلى أن "دبلوماسيين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، تعتمد بشكل أساسي على المعلومات المصرية لاتخاذ القرارات في الشأن السوداني".



ولفتت إلى أن "السيسي ينفر بطبيعته من التحركات الشعبية المعارضة للأنظمة الحاكمة، كما يخشى وصول أي زعامات شعبية للسلطة في الخرطوم من شأنها العمل لخدمة أغراضها الخاصة أو ما يتعارض مع التوجهات المصرية في القضايا محل الاهتمام المشترك".

ومن جهة أخرى يسعى "السيسي" إلى "بدء عهد جديد في التعامل مع قضية "سد النهضة الإثيوبي" وتأثيره على حصة "مصر" من مياه "النيل"، والتي كانت العلاقات بشأنها بينه وبين "البشير" متقلبة وغير مريحة"، بحسب المصادر.



يذكر أن كلاً من "السيسي" و"البرهان" أصدرا بياناً، مساء السبت الماضي، عقب لقائهما بالقاهرة، تحدثا فيه عن "التعاون المشترك لتحقيق أهداف ومصالح الشعب السوداني بعيداً عن التدخلات الخارجية" في رسالة اعتبرها مراقبون موجهة لبعض الأطراف الإقليمية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت مصادر دبلوماسية مصرية أن "السيسي" سيوفر للمجلس العسكري السوداني الدعم الاستخباراتي والإعلامي، من خلال لجنة مشتركة لنقل ما تصفه مصادر دبلوماسية مصرية بـ"الخبرة المصرية في التعامل مع التظاهرات وأحداث الشغب".



وأضافت أن "السيسي ليس مستعدا للتعامل مع الأحزاب اليسارية والقومية والليبرالية، وفقا لمعطيات استخباراتية تفيد بضعف قواعدها الشعبية، وبالتالي فإن الخيار الأمثل له هو استمرار المجلس العسكري فترة أطول لحين ظهور شخصية أو أكثر يمكن لمصر وحلفائها التعامل".

وخلال القمة التشاورية بشأن السودان في القاهرة،وفي 23 أبريل الماضي ضغط السيسي على ضرورة إتاحة مزيد من الوقت للمجلس العسكري الحاكم في "السودان" من 15 يوماً إلى 3 أشهر ، ما دفع آلاف السودانيين، للتظاهر أمام "السفارة المصرية" بالعاصمة السودانية "الخرطوم"؛ رفضاً لتدخل "السيسي" في الشؤون السياسية الداخلية لبلادهم.