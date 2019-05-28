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الجزولي يكشف عن تناقض اراء بعض قوى الحرية والتغيير

منذ حوالى ساعة
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الجزولي يكشف عن تناقض اراء بعض قوى الحرية والتغيير

أعلن دكتور محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية ، خلال تصريحات ، عن موقفه من دعوة قوى إعلان الحرية والتغيير للاضراب عن العمل كوسيلة للضغط علي المجلس العسكري الذي يماطل في تسليم السلطة للمدنيين  ، كاشفا عن مدي تناقض آراء بعض قوي التغيير  بين أيامهم في المعتقل وبعد نجاح الثورة.


وكشف الجزولي أنه" تناقش مع بعض قوي إعلان الحرية والتغيير خلال تواجدهم في المعتقالات ، موضحا انهم أكدوا أنه ليس لديهم مانع في التفاوض مع البشير ، في حال " إذا  اعلن استقالته من المؤتمر بطريقه صريحه وعدم تكليف آخر مكانه ، وأعلن عن عدم رغبته في الترشح في 2020 ، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين".

وأضاف الجزولي أنهم" اعلنوا انهم سيخرجون ثم يتحاورون مع البشير".

 
واشار "عندما خرجنا بدأ قوي إعلان الحرية والتغيير في المزايده ، بالرغم من أن بعضهم كان لديه الاستعداد بالقبول بالبشير نفسه. 

وتسائل الجزولي بمناسبة إضراب قوي الحرية والتغيير عن العمل ، هل هو إضراب حكومي ام قطاع خاص ، مستدركا إذا للقطاع الحكومي فلن يستجيبوا للاضراب عن العمل بكونهم تابعين للدولة العميقه التي تحتاح لنحو 4 سنوات لتصفيتها".


 ونصح الجزولي الحرية بعدم القفز في الظلام وعدم تضخيم الذات .

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