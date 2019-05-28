Responsive image

31º

28
مايو

الثلاثاء

26º

28
مايو

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • قتيل وجريح بقصف إسرائيلي على القنيطرة جنوب سوريا
     منذ 4 ساعة
  • نائب رئيس المجلس العسكري في #السودان: ليس هناك من هو أكثر منا قاعدة شعبية وقوى الحرية والتغيير هدفها أن نسلمها السلطة ونعود لثكناتنا
     منذ 6 ساعة
  • أمير الكويت: واقع المنطقة يدعونا إلى أخذ الحيطة والحذر
     منذ 6 ساعة
  • تناول طعام الإفطار في باحات المسجد الأقصى المبارك
     منذ 6 ساعة
  • الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تدعو جماهير شعبنا للمشاركة في الجمعة القادمة تحت عنوان "يوم القدس العالمي"
     منذ 10 ساعة
  • ترامب في طوكيو: إذا أراد الإيرانيون إجراء محادثات معنا فإننا نرغب في التحدث إليهم
     منذ 17 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:13 صباحاً


الشروق

4:51 صباحاً


الظهر

11:52 صباحاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:53 مساءاً


العشاء

8:23 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الجزولي يوضح موقفه من الرغبه في السلطة

منذ 5 دقيقة
عدد القراءات: 62
الجزولي يوضح موقفه من الرغبه في السلطة

 أوضح دكتور محمد علي الجزولي ، رئيس حزب دولة القانون والتنمية ،موقفه من الرغبه في السلطة ، موقفه ردا علي اتهامات سعيه وراء كرسي أو سلطة ، مؤكدا أنه رفض عرض جبهه الانقاذ بمنصب وزير".

وأكد علي أنه " حزب دولة القانون والتنمية يقدم تجربة سياسية رائدة عمادها الاخلاق والإنصاف عندما نعارض وعندما نحالف". 

وقال الجزولي:" أن ما نطرحه حلا للمرحلة الانتقالية حكومة تكنوقراط  غير حزبية وانا رئيس حزب فلا مكان لي لتولي اي منصب".

واشار إلي أن" اعتذاره عندما قدمت الجبهة الوطنية للتغيير باسمه ضمن آخرين مرشحا لمنصب رئيس الوزراء".
 

وتسائل " لو كانت مواقفنا مصلحية خاصة وليست مبدئية تتعلق بمصلحة الوطن كيف اعارض حكومة الحركة الإسلامية وهي تنعم بالسلطة واحالفها وهي معارضة "؟!
واستدرك أن "خلافتهم  مع شركائهم في التغيير  ، يظهر فقط من خلال قضيتين مضيفا أنه طلب حوارا علنيا معهم يتابعه الشعب السوداني صاحب الثورة الحقيقي ليرى أي الفريقين اطروحته اقرب لتحقيق توافق سياسي ووحدة اللحمة الوطنية".  

وذكر أن " القضيتين هما محاولة تجيير الثورة ايدلوجيا وانها كانت ضد الإسلاميين وهي ثورة ضد الاستبداد وليست ضد الإسلاميين كما لم تكن ثورة أكتوبر ضد علمانية عبود وإنما كانت ضد استبداده ، والإقصاء السياسي واحتكار الفترة الانتقالية وهذا ما فتح الباب امام سيناريوهات خطيرة لاختطاف الثورة وعرقلة الدخول في فترة إنتقالية".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers