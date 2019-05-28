الجزولي يوضح موقفه من الرغبه في السلطة

أوضح دكتور محمد علي الجزولي ، رئيس حزب دولة القانون والتنمية ،موقفه من الرغبه في السلطة ، موقفه ردا علي اتهامات سعيه وراء كرسي أو سلطة ، مؤكدا أنه رفض عرض جبهه الانقاذ بمنصب وزير".

وأكد علي أنه " حزب دولة القانون والتنمية يقدم تجربة سياسية رائدة عمادها الاخلاق والإنصاف عندما نعارض وعندما نحالف".

وقال الجزولي:" أن ما نطرحه حلا للمرحلة الانتقالية حكومة تكنوقراط غير حزبية وانا رئيس حزب فلا مكان لي لتولي اي منصب".

واشار إلي أن" اعتذاره عندما قدمت الجبهة الوطنية للتغيير باسمه ضمن آخرين مرشحا لمنصب رئيس الوزراء".



وتسائل " لو كانت مواقفنا مصلحية خاصة وليست مبدئية تتعلق بمصلحة الوطن كيف اعارض حكومة الحركة الإسلامية وهي تنعم بالسلطة واحالفها وهي معارضة "؟!

واستدرك أن "خلافتهم مع شركائهم في التغيير ، يظهر فقط من خلال قضيتين مضيفا أنه طلب حوارا علنيا معهم يتابعه الشعب السوداني صاحب الثورة الحقيقي ليرى أي الفريقين اطروحته اقرب لتحقيق توافق سياسي ووحدة اللحمة الوطنية".

وذكر أن " القضيتين هما محاولة تجيير الثورة ايدلوجيا وانها كانت ضد الإسلاميين وهي ثورة ضد الاستبداد وليست ضد الإسلاميين كما لم تكن ثورة أكتوبر ضد علمانية عبود وإنما كانت ضد استبداده ، والإقصاء السياسي واحتكار الفترة الانتقالية وهذا ما فتح الباب امام سيناريوهات خطيرة لاختطاف الثورة وعرقلة الدخول في فترة إنتقالية".