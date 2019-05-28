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السودان.. الحرية والتغيير تُهدد بـ"عصيان مدني"

منذ حوالى ساعة
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السودان.. الحرية والتغيير تُهدد بـ"عصيان مدني"

هدد تحالف الحرية والتغيير المعارض في السودان، المجلس العسكري الانتقالي بالعصيان المدني، إذا لم يسلم السلطة للمدنيين.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم التحالف في مؤتمر صحفي يوم أمس الاثنين، حيث قال:  الإضراب سيشمل قطاع النفط والمواصلات بين المدن والقطاع البحري والصحي والتعليم والقضاء وشركات السكر وغيرها.

وأضاف: الحرية والتغيير قبلت بمجلس سيادي برئاسة مدنية لإدارة المرحلة الانتقالية، وهو ما رفضه المجلس العسكري، مؤكدًا على أن الحرية والتغيير حريصة على على مشاركة قوى سودانية أخرى "ليست من النظام السابق" في إدارة المرحلة الانتقالية.

يُجدر الإشارة إلى أن تحالف الحرية والتغيير، كان قد دعا إلى إضراب يومي 28 و29 مايو الجاري، لتهدد الآن بتحويله إلى العصيان مدني.

 

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