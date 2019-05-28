طيارو السودان يبدأون إضرابًا عامًا عن العمل

أعلن طيارون سودانيون صباح اليوم الثلاثاء، بدء إضرابًا عامًا عن العمل، استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير.

جاء ذلك في بيان نشره تجمع المهنيين السودانيين على صفحته بالفيسبوك قال فيه: مع ساعات الصباح الأولى، نؤكد لكم أن جميع الطيارين السودانيين في كل شركات الطيران ملتزمون تماما بالإضراب المعلن الذي بداء 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان: الإضراب مستمر حتى منتصف ليل يوم الأربعاء لكل الرحلات الداخلية والدولية وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر اكتظاظ عشرات المسافرين بمطار الخرطوم.

وكانت القاهرة قد أعلنت القاهرة أمس الاثنين، إلغاء رحلتين من مطار القاهرة، إلى الخرطوم الثلاثاء نظرًا للأحداث الجارية في السودان، بالتزامن مع تأكيد تحالف الحرية والتغيير على أنهم سينفذون إضراب عام يومي "الثلاثاء والأربعاء" بجميع المؤسسات الحكومية والخاصة.

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