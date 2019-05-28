Responsive image

24º

29
مايو

الأربعاء

26º

29
مايو

الأربعاء

 خبر عاجل
  • شمس الدين كباشي للجزيرة: تلقينا مقترحات بشأن مجلس السيادة ونأمل في التوصل لاتفاق كامل
     منذ 2 ساعة
  • المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان للجزيرة: المفاوضات مستمرة مع قوى الحرية والتغيير لحل الأزمة
     منذ 2 ساعة
  • الخارجية الأمريكية: نحث جميع الأطراف في ليبيا على البحث عن عملية سياسية ويمكن لحفتر لعب دور مهم في الحل
     منذ 17 ساعة
  • الخارجية الأمريكية: مستعدون للتفاوض عندما ترغب القيادة الإيرانية بذلك
     منذ 17 ساعة
  • نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان: لولا خروج الجماهير ما سقط البشير
     منذ 17 ساعة
  • الحية: مقاومتنا راشدة عاقلة؛ فهي تدافع عن الشعب، ولتحرير الأرض، ونقول لن تمر صفقة القرن ولن تهود القدس، وستبقى عاصمة لفلسطين حرة إسلامية
     منذ 20 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:13 صباحاً


الشروق

4:50 صباحاً


الظهر

11:52 صباحاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:54 مساءاً


العشاء

8:24 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

عباس يصف صفقة القرن بـ"صفقة العار"

منذ يوم
عدد القراءات: 629
عباس يصف صفقة القرن بـ"صفقة العار"

أكد الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" على أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يبدأ بالقضية السياسية، واصفًا صفقة القرن  "بصفقة العار".

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم أمس الاثنين قال فيها: من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالقضية السياسية، وليس ببيع أوهام المليارات التي لا نعلق عليها آمالا ولا نقبل بها لأن قضيتنا سياسية بامتياز.

وأضاف عباس: قضيتنا تتقدم خطوة خطوة وسنصل بإذن الله إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وستذهب صفقة القرن أو صفقة العار إلى الجحيم بإذن الله، وسيذهب المشروع الاقتصادي الذين يعملون على عقده الشهر المقبل ليقدموا لنا أوهاما كذلك إلى الجحيم.

الجدير بالذكر أن البيت الأبيض، شرع في تنفيذ خطة ترامب في مؤتمر بالبحرين أواخر يونيو، وهو ما يعتبره مراقبون  أنه الخطوة الأولى في تنفيذ صفقة القرن.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers