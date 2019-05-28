عباس يصف صفقة القرن بـ"صفقة العار"

أكد الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" على أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يبدأ بالقضية السياسية، واصفًا صفقة القرن "بصفقة العار".

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم أمس الاثنين قال فيها: من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالقضية السياسية، وليس ببيع أوهام المليارات التي لا نعلق عليها آمالا ولا نقبل بها لأن قضيتنا سياسية بامتياز.

وأضاف عباس: قضيتنا تتقدم خطوة خطوة وسنصل بإذن الله إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وستذهب صفقة القرن أو صفقة العار إلى الجحيم بإذن الله، وسيذهب المشروع الاقتصادي الذين يعملون على عقده الشهر المقبل ليقدموا لنا أوهاما كذلك إلى الجحيم.

الجدير بالذكر أن البيت الأبيض، شرع في تنفيذ خطة ترامب في مؤتمر بالبحرين أواخر يونيو، وهو ما يعتبره مراقبون أنه الخطوة الأولى في تنفيذ صفقة القرن.