حماس: نرفض إقامة دولة فلسطينية بدون غزة

أكد القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس "سهيل الهندي"، على أن صفقة القرن تستهدف بشكل رئيسي، ابتلاع الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في حوار للهندي مع وكالة "الأناضول" التركية يوم أمس الاثنين، حيث استبعد وجود أي مساعٍ خارجية لإقامة دولة في قطاع "غزة" وأجزاء من منطقة سيناء المصرية.

وأضاف الهندي: صفقة القرن لم تُطرح على وفد حماس خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، مؤكدا على رفض الحركة إقامة دولة بغزة، أو دولة فلسطينية بدون قطاع غزة.

وتطرق القيادي بحماس للحديث عن ورشة الاقتصادية التي تستضيفها البحرين يومي 25 و26 يونيو المقبل، قائلاً: حماس تنظر بعين الشك والريبة إلى هذه الورشة، كونها جزء من صفقة القرن، وكنا نأمل أن ترفض البحرين استضافتها، وتمتنع الدول العربية عن المشاركة فيها.

واختتم تصريحاته مُشيرًا إلى أن الفصائل الفلسطينية تبذل جهودا للخروج برؤية مشتركة لمواجهة الصفقة، كما أكد على أن فعاليات مختلفة ستنطلق لمواجهة الخطة الأمريكية، خلال الأيام المقبلة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت منذ أسبوع عقد مؤتمر دولي في البحرين، تحت شعار "تشجيع الاستثمار بالأراضي الفلسطينية"، ضمن صفقة القرن التي من المنتظر عرضها بعد شهر رمضان.