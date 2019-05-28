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حماس ردا على قصف سوريا: الاحتلال يستغل الخلافات الداخلية

منذ 22 ساعة
عدد القراءات: 473
حماس ردا على قصف سوريا: الاحتلال يستغل الخلافات الداخلية

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، اليوم الثلاثاء 28 مايو ، في بيان ، إن قصف الاحتلال للأراضي السورية واللبنانية، "هو إستمرار لعدوان الاحتلال المستمر على الأمة العربية على مستوى الأرض والإنسان، وهو امتداد للعدوان الذي لا يتوقف على فلسطين شعباً وأرضاً ومقدسات" ، مضيفا أن الاحتلال هو العدو المركزي للأمة العربية وللمنطقة، وهو يعمل على استغلال الخلافات الداخلية للأمة لمواصلة عدوانه، ولتمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية".

وقال "أمام هذا السلوك الصهيوني ، سيبقى مطلوباً من الأمة بكل مكوناتها إنهاء خلافاتها الداخلية، وتوحيد صفوفها، لبناء استراتيجية تواجه الصلف الصهيوني المدعوم من الإدارة الأمريكية.

وأعلنت وسائل إعلام سورية عن استشهاد عسكري سوري وإصابة 2 آخرين اثر استهداف الاحتلال  بصاروخ لموقع عسكري للقوات النظامية في تل الشعار بريف القنيطرة..

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