"بالفيديو": طلبة الجزائر يواصلون احتجاجاتهم ضد رموز النظام

منذ يوم

واصل الطلبة الجزائريون اليوم الثلاثاء 28 مايو ، احتجاجاتهم للمطالبة برحيل رموز نظام عبدالعزيز بوتفليقة ، الذي تنحي عقب اندلاع ثورة الجزائر ضد ترشحه لولايه خامسه ، مردّدين شعارات مناهضة للنظام .



​وانطلقت مسيرة الطلبة بالعاصمة الجزائرية من ساحة البريد المركزي التي طوقتها قوات الأمن، إلا أن الطلبة سلكوا الطريق السريع المؤدي إلى مقر البرلمان الجزائري.

وردد الطلبة الشعارات نفسها التي تدعو إلى "رحيل الباءات" وتغيير النظام، كما أكدوا "مواصلتهم للمسيرات المناهضة للسلطة الحالية".



ودأب طلبة الجامعات الجزائرية على الخروج للشارع كل يوم ثلاثاء دعما للحراك الذي بدأ يوم 22 فبراير الماضي.