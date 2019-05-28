"إخوان الأردن" ترفض زيارة متوقّعة لـ"كوشنر"

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، في بيان لها ، اليوم الثلاثاء 28 مايو ، رفضها لزيارة من المتوقّع أن يجريها، الأربعاء، مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، إلى المملكة. مرددين شعارات لا أهلا ولا سهلا بمن يسعى لتصفية القضية الفلسطينية بمقاس صهيوني يميني متطرف، وإلغاء حقوق الشعب الفلسطيني الراسخة".



وقال البيان: "في ظل تسارع وتيرة الخطوات الصهيوأمريكية لفرض ما يسمى بصفقة القرن المشبوهة، طالعتنا وسائل الإعلام بخبر مفاده نية كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي الأرعن دونالد ترامب، زيارة الأردن يوم غد الأربعاء".

واعتبرت الجماعة أن "هذه الزيارة ليست معزولة عن السعي الأمريكي لفرض مؤامرة القرن على المنطقة، والتي أعلن الشعب الأردني رفضها ورفض كل مقدماتها وخطواتها، وفي مقدمتها الورشة التطبيعية في البحرين".