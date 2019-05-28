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الحية للمشاركين في مؤتمر البحرين: تجتمعون لتناقشوا تصفية القضية الفلسطينية

منذ 16 ساعة
عدد القراءات: 461
الحية للمشاركين في مؤتمر البحرين: تجتمعون لتناقشوا تصفية القضية الفلسطينية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية ، أن صفقة القرن تستهدف المنطقة بالكامل وإن كان عنوانها فلسطين، مضيفاً "لذا لا بد من تضافر الجهود الفلسطينية والعربية ومحبينا في العالم لرفض الصفقة وإفشالها واستشعار هذا الخطر".
وقال :"إن كل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج رسميا وشعبيا يرفضون صفقة القرن، داعياً إلى خطوات عملية لمواجهتها عبر تحقيق وحدة وطنية حقيقية قائمة على الشراكة.

ودعا الحية خلال مقابلة خاصة مع قناة الميادين إلى وضع استراتيجية متكاملة لمواجهة صفقة القرن، مضيفاً: نحن لم نعد في فسحة من الوقت لوضع شروط تعجيزية وغير مقبولة لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية.

وطالب الحية السلطة الفلسطينية بإعلان موقف واضح ورسمي من الصفقة ومن مؤتمر البحرين، ومن ثم الذهاب موحدين إلى العالم والدول التي تحبنا لنستنصر بها ولتعلن موقفها ضد الصفقة، مشيراً إلى أن الجامعة العربية والعديد من الدول الأوروبية يرفضون الصفقة.

وأعرب الحية عن استعداد حركة حماس لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى وحدة وطنية قائمة على الشراكة.
وكشف الحية عن أن الفصائل الفلسطينية في الداخل والخارج تجري مشاورات موسعة للوصول إلى استراتيجية موحدة لمواجهة صفقة القرن.

وأكد الحية أنه لا بقاء لمشاريع تصفية القضية بالرغم مما تفرضه الولايات المتحدة وإسرائيل من أمر واقع.


وقال الحية إن ما يحدث في البحرين هو تمرير لصفقة القرن، داعياً السلطة الفلسطينية مطالبة الدول العربية بالالتزام بقرارات القمة العربية الأخيرة في تونس التي ترفض الصفقة.

ولفت إلى أن الصفقة تهدف إلى إعادة تفكيك المنطقة لصالح الاحتلال الإسرائيلي ليصبح جزءاً من المنطقة، ولا يصبح كياناً معادياً فيها، ولنهب خيراتها، ولتصفية الوجود المقاوم للسياسة الأمريكية.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني أثبت قدرته على إفشال مشاريع تصفية القضية الفلسطينية في الماضي، وسيُفشِل المشروع الجديد، وستبقى القدس موحدة عربية، والجولان ستبقى عربية سورية.

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