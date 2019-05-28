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طائرات "الوفاق" تكثف قصفها لقوات حفتر جنوب العاصمة

منذ 2 ساعة
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طائرات "الوفاق" تكثف قصفها لقوات حفتر جنوب العاصمة

قصفت طائرات حربية من رئاسة الأركان الجوية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء 28 مايو ، مواقع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في محور مطار طرابلس العالمي ومنطقة قصر بن غشير والطويشة والسائح جنوبي العاصمة طرابلس.

وأعلن القائد الميداني عبد العزيز بلال في الكتيبة الثامنة مشاة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بسقوط قتلى وجرحى والقبض على أكثر من عشرين من قوات حفتر في الاشتباكات.

وعقب هذا القصف الجوي فتحت قوات الوفاق نيران الأسلحة المتوسطة والخفيفة على قوات حفتر في أربعة محاور من بينها كوبري منطقة قصر بن غشير والطويشة والأحياء البرية، مما أسفر عن سقوط أربعة قتلى من قوات الوفاق الوفاق وإصابة آخرين.

 

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