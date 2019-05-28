مجتمع السلم بالجزائر يرحب بدعوة الجيش لحوار "جاد"

أعلنت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي بالجزائر، اليوم الثلاثاء 28 مايو ، رد منها على دعوة لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح للطبقة السياسية من أجل انتهاج الحوار لتجاوز الانسداد ، استعدادها لإنجاح أي مساعي للحوار للخروج من الأزمة.



وفي وقت سابق اليوم دعا قايد صالح، إلى "حوار جاد" باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد في أقرب الآجال.

وجدد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي الدعوة إلى تنظيم انتخابات الرئاسة في أقرب الآجال ورفض الجيش أي مرحلة انتقالي.

وليلة السبت/الأحد، أغلق المجلس الدستوري أبواب الترشح إلى هذه الانتخابات، معلنا أنه تم فقط استقبال ملفي ترشح لشخصيتين غير معروفتين على الساحة، بعد أن رفضت وجوه معروفة التقدم للسباق.

وينتظر وفق قانون الانتخابات، أن يعلن المجلس الدستوري خلال عشرة أيام (منذ السبت الماضي) قراره بشأن الانتخابات، فيما توقعت قراءات قانونية إلغاءها.